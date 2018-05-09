ВИДЕО: Протаранившая здание университета пьяная девушка каталась на угнанном авто, заявили в МВД
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Полиция Петрозаводска раскрыла подробности задержания водителя иномарки, которая врезалась в здание университета в Петрозаводске
Как ранее сообщалось, в ночь на 1 мая на проспекте Ленина 18-летняя девушка на Daewoo Nexia уходила от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесла дорожное ограждение, после чего врезалась в забор Петрозаводского университета.
ДТП совершила девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.
Она была арестована на 10 суток в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.
Кроме того, выяснилось, что машина была угнана. Накануне вечером в гостях у подозреваемой находились гости. Один из них приехал на своем автомобиле из Суоярвского района. После полуночи владелец машины уснул, а хозяйка, взяв ключи, решила покататься по ночному городу.
Теперь ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 166 УК РФ.
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