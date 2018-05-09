Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
09:25, 09 Мая 2018

ВИДЕО: Протаранившая здание университета пьяная девушка каталась на угнанном авто, заявили в МВД

По теме

ВИДЕО: Полиция задержала крупного наркодилера в Петрозаводске
09.05.18 09:33
Мужчина в Карелии после встречи с двумя женщинами лишился денег и телефона
08.05.18 09:44
Пенсионерка из Карелии перевела мошенникам более полумиллиона рублей
08.05.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Полиция Петрозаводска раскрыла подробности задержания водителя иномарки, которая врезалась в здание университета в Петрозаводске

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 мая на проспекте Ленина 18-летняя девушка на Daewoo Nexia уходила от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесла дорожное ограждение, после чего врезалась в забор Петрозаводского университета.

ДТП совершила девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Она была арестована на 10 суток в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, выяснилось, что машина была угнана. Накануне вечером в гостях у подозреваемой находились гости. Один из них приехал на своем автомобиле из Суоярвского района. После полуночи владелец машины уснул, а хозяйка, взяв ключи, решила покататься по ночному городу.

Теперь ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 166 УК РФ.

По теме

ВИДЕО: Полиция задержала крупного наркодилера в Петрозаводске
09.05.18 09:33
Мужчина в Карелии после встречи с двумя женщинами лишился денег и телефона
08.05.18 09:44
Пенсионерка из Карелии перевела мошенникам более полумиллиона рублей
08.05.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-05-09 10:03:46
После полуночи владелец машины уснул, а хозяйка, взяв ключи, решила покататься по ночному городу.
В 90% таких случаев всё обстоит так: хозяин (нажравшийся бухла до полусмерти и плохо понимающий, что происходит) сам отдаёт ключи пьяным дружкам, а когда случается ЧП, открещивается от всего и заявляет, что автомобилем они завладели вопреки его воле.
однозначно
2018-05-09 09:33:59
Суоярвская диаспора совсем распоясалась
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
02.05.2018, 09:39
ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП на трассе в Карелии

Аналитика

07.05.2018 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 9
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2018 12:55
Личное мнение
Современное общение и смешение стилей 2
Удивительно, как кардинально за последний год изменилось у меня медиапотребление.
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
Щас спою! 6
28.04.2018 12:52
архив чтиво

Медиа

Министр спорта Карелии Александр Воронов о предстоящем праздновании 9 мая
08.05.2018 16:47
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»