ВИДЕО: Пушистая лиса пришла в Петрозаводск

У бассейна на Древлянке житель Петрозаводска запечатлел на видео лису.

Дикий зверь все чаще и ближе подходит к домам горожан.

Так, петрозаводчанин Олег Турков 5 января запечатлел на видео пушистую лису, которая гуляла у бассейна на улице Хейкконена.