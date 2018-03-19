ВИДЕО: Ребенок выбежал под колеса автомобиля в Петрозаводске

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В карельской столице маленький пешеход бросился под колеса двигавшейся по трассе машины.
Инцидент произошел днем 17 марта на Кукковке. Дорожное происшествие зафиксировал регистратор автовладельца.
Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автомобилист двигался по улице Ровио, когда со стороны левой обочины наперерез транспорту выбежал ребенок. Хозяин машины успел среагировать: сбавил ход и увел машину вправо.
Ребенок не пострадал.
"Может кто узнает своё чадо?",- написал в соцсети автор видео.
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