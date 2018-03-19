ВИДЕО: Ребенок выбежал под колеса автомобиля в Петрозаводске

В карельской столице маленький пешеход бросился под колеса двигавшейся по трассе машины.

Инцидент произошел днем 17 марта на Кукковке. Дорожное происшествие зафиксировал регистратор автовладельца.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобилист двигался по улице Ровио, когда со стороны левой обочины наперерез транспорту выбежал ребенок. Хозяин машины успел среагировать: сбавил ход и увел машину вправо.

Ребенок не пострадал.

"Может кто узнает своё чадо?",- написал в соцсети автор видео.