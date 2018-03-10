ВИДЕО: Рэп финского учителя о дне "Калевалы" стал хитом YouTube

Видеозапись, сделанная самим учителем и размещенная на его Ютуб-канале, оказалась настоящим хитом. За неделю ее просмотрели более 230 тысяч раз.

В прошлую среду ученики школы Вантаанкоски не поверили своим ушам, когда услышали вместо привычного утреннего приветствия рэп в исполнении учителя музыки Яна Нюберга.

Обычно сотрудники школы начинают день, передавая по громкоговорителю прогноз погоды на сегодня или точное время восхода и захода солнца. В этот раз вместо привычной информации прозвучал посвященный дню «Калевалы» речитатив, пишет yle.

Видеозапись, сделанная самим учителем и размещенная на его Ютуб-канале, оказалась настоящим хитом. За неделю ее просмотрели более 230 тысяч раз. Сам Нюберг оказался поражен такой неожиданной популярностью.

"Это была всего лишь шальная идея. За два дня до того я начал писать текст приветствия и подумал, что на этот раз можно его сделать в форме рэпа", - Нюберг добавляет, что смелость – и в первую очередь смелость попробовать что-то новое, – которую преподаватели так часто требуют у школьников, неплохо проявлять порой и самим учителям.