ВИДЕО: Родители сняли кадры, как малыш играл с ядовитой коброй

В Сети набирает популярность видеоролик жуткого содержания, который был снят в Индонезии.

Раскрытый капюшон у опасной рептилии говорил о многом, но непонятно, почему у родителей была такая спокойная реакция на происходящее, пишет life.

В Сети набирает популярность видеоролик жуткого содержания, который был снят в Индонезии. На кадрах запечатлён малыш, который отталкивает ядовитую змею и хватает её за раскрывшийся капюшон.

Змея в свою очередь подползает к малышу всё ближе, но при этом не нападает. Происходящее снимают на видео родители, которые умиляются игре своего ребёнка с рептилией.

В "Инстаграме" этот ролик набрал уже больше миллиона просмотров. В комментариях разразился целый скандал: пользователи требуют отобрать у родителей ребёнка. Но некоторые всё же предположили, что родители могли являться укротителями змей и вырвать у кобры зубы.