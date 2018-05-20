ВИДЕО: Русская модель на красной дорожке в Каннах осталась в трусах

Plus-size-модель Юлия Рыбакова оказалась в неловкой ситуации на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Звезды продолжают попадать в неловкие ситуации в Каннах. Российская модель Юлия Рыбакова появилась на красной дорожке в огненном платье в пол с глубоким разрезом, рассказывает wmj.ru.

Наряд украшал традиционный для подобных мероприятий длинный шлейф, который и сыграл злую шутку с моделью. Один из стоявших рядом участников фестиваля случайно наступил на подол платья, в итоге оставив Юлию на глазах у фотографов и гостей вечера в одних трусах.

Юлия сначала растерялась, но ей на помощь пришел мужчина, который быстро пристегнул подол на место. В Сети фолловеры обсуждают, было ли это запланированной акцией или же модели действительно не повезло.