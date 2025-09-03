Видео с новой «Волгой» опубликовано в сети

В Нижнем Новгороде представлен первый прототип новой «Волги» на базе Geely
Стало известно, на какой основе будет выпускаться возрожденная «Волга». По данным «Газета.ру», ею станет кроссовер Geely Atlas.
В Интернете появилось видео с предсерийным автомобилем. Он отличается от оригинала новым логотипом «Волга» и решеткой радиатора, стилизованной под ретро-модели.
Производством займется компания «ПЛА», не связанная с ГАЗом. Ранее этот производитель планировал сотрудничать с Changan, но после срыва переговоров нашел нового партнера в лице Geely.