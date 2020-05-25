Видео с поющим Пригожиным шокировало пользователей Сети

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме видео, на котором муж Валерии поет.

Фадеев предложил пользователям угадать, какой известный артист выступает на видео. Многие сразу узнали, что это Иосиф Пригожин в молодости, пишет издание "РИА Новости".

"Кто узнал этого артиста? Я в шоке!", – написал Фадеев.



"Я сам в шоке", – отшутился продюсер.



"Я его таким первый раз и увидела, еще и гитара была", – присоединилась к обсуждению певица Лолита.



Остальные пользователи начали сравнивать Пригожина с итальянцем Адриано Челентано, солистом из группы "Ногу свело!" и почему-то Майклом Джексоном. Но большинство было удивлено, что известный продюсер когда-то выступал на сцене.

"Он еще и пел?", "Я его таким и не помню. Мне казалось, что Иосиф Пригожин прям родился сразу как сейчас", – написали подписчики.

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