Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
08:46, 01 Апреля 2018
фото: РБК

ВИДЕО: "С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя" - Аман Тулеев подал в отставку

По теме

В Петрозаводске закрылся штаб Навального – "с задачами справились отлично"
01.04.18 09:15
Гарри Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018
31.03.18 15:00
ВИДЕО: Мизулину, назвавшую пожар в Кемерово "ударом в спину" Путина, призывают уйти в отставку
31.03.18 12:50
Все новости
Загрузка...

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, назвав это "единственно правильным решением" после трагедии на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Сообщение об этом появилось в воскресенье утром на сайте администрации Кузбасса.

Кроме этого, Аман Тулеев рассказал о причинах своей отставки в видеообращении, которое разместили на Youtube-канале пресс-службы администрации Кемеровской области.

Тулеев назвал свою отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

"Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора работать, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

Он отметил, что ЧП в Кузбассе было страшной трагедией, которую переживают все жители Кузбасса: "Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир".

По словам уходящего в отставку губернатора, он сделал "все, что мог".

"Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - добавил Тулеев.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

 

 

По теме

В Петрозаводске закрылся штаб Навального – "с задачами справились отлично"
01.04.18 09:15
Гарри Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018
31.03.18 15:00
ВИДЕО: Мизулину, назвавшую пожар в Кемерово "ударом в спину" Путина, призывают уйти в отставку
31.03.18 12:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Alex
2018-04-01 09:27:14
Таких надо отстранять от должности и предавать суду , за халатность и бездеятельность , а не в отставку давать возможность уходить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 2
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2018 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 5
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»