ВИДЕО: "С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя" - Аман Тулеев подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, назвав это "единственно правильным решением" после трагедии на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Сообщение об этом появилось в воскресенье утром на сайте администрации Кузбасса.

Кроме этого, Аман Тулеев рассказал о причинах своей отставки в видеообращении, которое разместили на Youtube-канале пресс-службы администрации Кемеровской области.

Тулеев назвал свою отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

"Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора работать, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

Он отметил, что ЧП в Кузбассе было страшной трагедией, которую переживают все жители Кузбасса: "Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир".

По словам уходящего в отставку губернатора, он сделал "все, что мог".

"Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - добавил Тулеев.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.