ВИДЕО: Самолеты из Карелии показали подготовку к параду ВМФ в Санкт-Петербурге

Более 40 самолетов и вертолетов пролетели над Петербургом в рамках подготовки к военно-морскому параду.

Боевая авиация в субботу пролетела над центральной частью Санкт-Петербурга в рамках тренировки перед главным военно-морским парадом, который состоится 28 июля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, пишет "Интерфакс".

"В тренировке приняло участие более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении ЗВО.

В тренировке были задействованы самолеты: противолодочные Ту-142 и Ил-38, самолет-амфибия Бе-200, дальнего радиолокационного обнаружения А-50, заправщик Ил-78, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, Су-33 и МиГ-29К, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28 и Ка-29.

По данным ЗВО, экипажи вылетели с четырех оперативных аэродромов - Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Карелии.

Главный военно-морской парад в Санкт- Петербурге и Кронштадте 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более 4 тыс. военнослужащих, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уникальные кадры репетиции парада телекомпании "Звезда".