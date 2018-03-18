ВИДЕО: Самые необычные избиратели на выборах Президента России

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Россияне приходили на избирательные участки в костюмах медведей, монстров, панд и ракет, а некоторые вообще без одежды.
Некоторые из избирателей проявили фантазию и пришли отдать свой голос в разных образах, сообщает паблик LIFE | Новости в соцести «Вконтакте».
Сообщество разместило видеоролик, на котором запечатлены самые необычные избиратели страны.
Среди них - человек в костюме бурого медведя, избиратель-панда, герой-ракета и команда моржей.
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