ВИДЕО: Самые необычные избиратели на выборах Президента России

Россияне приходили на избирательные участки в костюмах медведей, монстров, панд и ракет, а некоторые вообще без одежды.

Некоторые из избирателей проявили фантазию и пришли отдать свой голос в разных образах, сообщает паблик LIFE | Новости в соцести «Вконтакте».

Сообщество разместило видеоролик, на котором запечатлены самые необычные избиратели страны.

Среди них - человек в костюме бурого медведя, избиратель-панда, герой-ракета и команда моржей.