ВИДЕО: Сараев помогает семье из Костомукши вернуть изъятых детей домой

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев подарил кровать семье из Костомукши, у которой забрали пятерых детей.

В репортаже "ГТРК "Карелия" сообщается, что Анатолий и Лидия Киселевы готовятся к возвращению детей, изъятых у них по решению Верховного суда республики. Накануне у них дома в Костомукше побывал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен приехал не с пустыми руками, а привез двухъярусную кровать для двух младших дочек Киселевых. Кровать помог приобрести благотворительный фонд, он же оказал помощь в ремонте и покупке бытовой техники на кухни.

Помимо Сараева семью посетили представители Минсоцзащиты и психолог, которая пообщалась с детьми. Сейчас, по словам специалистов, все дети находятся в Центре помощи в Костомукше. Родители видятся с детьми каждый день и очень ждут возвращения малышей домой.

"Здесь все готово, чтобы дети вернулись домой, - сказал Геннадий Сараев, - органы опеки работают с документами. Со своей стороны мы готовы помогать".

Когда именно дети вернутся домой, пока не сообщается.

Напомним, 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям. Она не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело. Детей изъяли у матери в Москве. Затем дети были доставлены в Карелию.

Одной из причин изъятия детей называется решение родителей перевести их на домашнее обучение, при этом они не проходили ежегодную аттестацию.