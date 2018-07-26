13:49, 26 Июля 2018
ВИДЕО: Сбитый таксистом пешеход рассказал, как после ДТП его выбросили на улицу в Петрозаводске
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Популярный паблик Mash опубликовал интервью с мужчиной, которого сбил таксист в столице Карелии и оставил умирать.
Напомним, в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода. От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.
Злоумышленник скрылся с места ДТП, бросив пострадавшего с тяжелыми травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Водителя разыскивает полиция.
Паблик Mash опубликовал интервью с пострадавшим. "Вытащил из машины, чисто как тряпку бросил у подъезда и уехал", - рассказал он.
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