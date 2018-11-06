ВИДЕО: Сергей Лазарев занимается в зале

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Певец выложил в Instagram фото и видео из тренажерного зала.
Звезда российского шоу-бизнеса, певец и актер Сергей Лазарев восхитил поклонников фото из тренажерного зала, куда он отправился сжигать лишние калории, пишет "РЕН ТВ".
"Отрабатываю две зефирины, четыре шоколадные конфеты и кофе с сиропом", – подписал Сергей фото в красной обтягивающей футболке из фитнеса в Instagram.
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