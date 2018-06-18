ВИДЕО: Съездил в Лососинное – остался без колес

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Петрозаводчанин снял на видео разбитую дорогу в Лососинное.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел дорогу в Лососинное.
"Дорога разбита вся, - написал автор видео, - ямы глубокие и опасные, расположены в шахматном порядке по всей дороге, так что мастерство ездить змейкой пригодится всем автомобилистам, едущим в этом направлении".
По словам водителя, в минувшие выходные в связи с теплой погодой многие горожане выехали на пляж к озеру, также в этом направлении регулярно ездят дачники и рейсовые автобусы.
"Неужели дорогу с таким интенсивным движением хотя бы к лету нельзя привести в порядок, сделать ямочный ремонт?" – интересуется петрозаводчанин.
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