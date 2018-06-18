Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. От читателей
09:56, 18 Июня 2018

ВИДЕО: Съездил в Лососинное – остался без колес

По теме

В Интернете предлагают наказать неправильно припарковавшего велосипед петрозаводчанина
17.06.18 14:57
На берегу Белого моря в Карелии сетевые магазины устроили свалку просроченных продуктов
13.06.18 12:01
"Они все забиты": петрозаводчанка несколько дней искала пустой контейнер для пластиковых бутылок
08.06.18 13:08
Все новости
Загрузка...

Петрозаводчанин снял на видео разбитую дорогу в Лососинное.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел дорогу в Лососинное.

"Дорога разбита вся, - написал автор видео, - ямы глубокие и опасные, расположены в шахматном порядке по всей дороге, так что мастерство ездить змейкой пригодится всем автомобилистам, едущим в этом направлении".

По словам водителя, в минувшие выходные в связи с теплой погодой многие горожане выехали на пляж к озеру, также в этом направлении регулярно ездят дачники и рейсовые автобусы.

"Неужели дорогу с таким интенсивным движением хотя бы к лету нельзя привести в порядок, сделать ямочный ремонт?" – интересуется петрозаводчанин.

По теме

В Интернете предлагают наказать неправильно припарковавшего велосипед петрозаводчанина
17.06.18 14:57
На берегу Белого моря в Карелии сетевые магазины устроили свалку просроченных продуктов
13.06.18 12:01
"Они все забиты": петрозаводчанка несколько дней искала пустой контейнер для пластиковых бутылок
08.06.18 13:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-18 11:30:05
А шо вы хотели от дороги, которая ведет на действующий карьер?
Для карьерной дороги очень даже ничего, почти как в городе. А то шо ваше любимое лежбище доступно только по карьерной дороге - се ля ви.
Впрочем это лежбище (регулярно его наблюдаю возвращаясь с дачи) - не шо иное, как разновидность свалки, смысл делать на свалку фешенебельную дорогу?
abrosim
2018-06-18 11:11:04
по карельским меркам то что показано- это дорога "супер". я вам предлагаю проползти 30 км по дороге от кочкомы в сторону костомукши.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
14.06.2018, 13:39
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России

Аналитика

15.06.2018 14:57
Обществоведение
"Мы съедем – о нас забудут" 3
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 4
07.06.2018 12:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:18
Личное мнение
Дело Дмитриева: и что теперь? 1
Возвращение на новый круг рассмотрения уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева углубило многочисленные расколы внутри общества.
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 9
08.06.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.06.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»