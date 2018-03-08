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Новости. Культура
09:30, 08 Марта 2018

ВИДЕО: Школьник из Петрозаводска прошел в следующий тур проекта "Голос. Дети"

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14-летний школьник из столицы Карелии Вадим Якушев получил восторженные отзывы жюри музыкального проекта "Первого канала".

 

В среду на "Первом канале" состоялся эфир программы "Голос. Дети". В проекте принимает участие ученик Финно-угорской школы Петрозаводска Вадим Якушев.

На проекте представитель Петрозаводска исполнил хит группы "Led Zeppelin" "Whole Lotta Love". Выступление конкурсанта понравилось жюри проекта.

"Слушай, ты не просто поешь. Ты живешь во всем этом",- сказал Вадиму Якушеву представитель жюри Валерий Меладзе.

"Красавчик! Опасный!",- поделился впечатлением от выступления конкурсанта из Петрозаводска член жюри Баста.

"Теперь просто вся эстрада закачалась, потому что ты так задрал планку. Мама, не горюй!",- заявил Якушеву ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

"Вот так же, не сбавляя оборотов, мы ждем тебя на следующий тур",- резюмировал Нагиев.

Выступление Вадима Якушева завершало эфир выпуска "Голос. Дети" (1 час 15 минут на записи программы).

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Комментарии

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Виталий
2018-03-08 16:24:37
Молодец! Только бы не пропал в будущем в этом шоу - бизнесе "задне-приводных".....уж извините...
Неравнодушный
2018-03-08 09:48:59
Талантище!
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