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Новости. Общество
18:40, 13 Февраля 2018

ВИДЕО: Шок для болельщиков - фанаток из КНДР на Олимпиаде назвали дикими

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Организованные болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде взбесили соцсети.

В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх, сообщает Лента.ру. Пользователи отмечают, что команда фанаток в красной форме, хором поющая песни на корейском, выглядит раздражающе.

Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах. Пользователи, присутствовавшие на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой, отмечают, что порой энтузиазм девушек нервирует.

"Это одна из самых диких вещей, которые я когда-либо видел своими глазами! Северокорейское приветствие на Олимпиаде".

Перформанс северокорейцев на многих произвел неизгладимое впечатление. Болельщиц не останавливает даже громкая поп-музыка, звучащая в перерывах между соревнованиями. В социальной сети опубликованы десятки видео с представлениями северокорейской делегации на Олимпийских играх, и все они становятся вирусными.

Сборная Северной Кореи на Играх в южнокорейском Пхенчахне состоит из десяти спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады команды КНДР и Южной Кореи вышли под единым флагом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-02-13 20:54:27
Ну и что?! Итальянские тиффози и английская футбольная шпана лучше?! Северная Корея никого не трогает, выживают без нефти и газа, не трогайте народ!
однозначно
2018-02-13 19:30:03
Я тоже теперь в шоке. Как жыть?
Неравнодушный
2018-02-13 18:49:34
А северокорейцев никто не бесит, им хорошо.
Гость
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