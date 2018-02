ВИДЕО: Шок для болельщиков - фанаток из КНДР на Олимпиаде назвали дикими

Организованные болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде взбесили соцсети.

В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх, сообщает Лента.ру. Пользователи отмечают, что команда фанаток в красной форме, хором поющая песни на корейском, выглядит раздражающе.

Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющей песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах. Пользователи, присутствовавшие на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой, отмечают, что порой энтузиазм девушек нервирует.

"Это одна из самых диких вещей, которые я когда-либо видел своими глазами! Северокорейское приветствие на Олимпиаде".

Перформанс северокорейцев на многих произвел неизгладимое впечатление. Болельщиц не останавливает даже громкая поп-музыка, звучащая в перерывах между соревнованиями. В социальной сети опубликованы десятки видео с представлениями северокорейской делегации на Олимпийских играх, и все они становятся вирусными.

Сборная Северной Кореи на Играх в южнокорейском Пхенчахне состоит из десяти спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады команды КНДР и Южной Кореи вышли под единым флагом.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf