ВИДЕО: Сильная метель накрыла Сегежу

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Сегежа и Надвоицы полностью парализованы снегом, пишут очевидцы.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель разместил видео, на котором запечатлел, как дорогу в Сегежском районе замело.
"Сегежский район, пишет в комментариях к видео водитель, - днем видимость 70-100 метров. Сильная метель, снег, ветер. На трассе спрессован снег. Если есть возможность, то откажитесь от поездки. Сегежа и Надвоицы полностью парализованы снегом".
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