ВИДЕО: Сильная метель накрыла Сегежу

Сегежа и Надвоицы полностью парализованы снегом, пишут очевидцы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель разместил видео, на котором запечатлел, как дорогу в Сегежском районе замело.

"Сегежский район, пишет в комментариях к видео водитель, - днем видимость 70-100 метров. Сильная метель, снег, ветер. На трассе спрессован снег. Если есть возможность, то откажитесь от поездки. Сегежа и Надвоицы полностью парализованы снегом".