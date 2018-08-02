ВИДЕО: Синоптик предупредил об аномальной жаре и упал в обморок

Синоптик потерял сознание в прямом эфире, рассказывая об аномальной жаре.

В прямом эфире телеканала BBC синоптик Марк Маккарти рассказывал про погодные условия в Великобритании. За секунду мужчина почувствовал себя плохо и, извинившись перед всеми, упал на пол. Примечательно, что произошло это как раз в тот момент, когда специалист говорил об аномальной жаре, которая сейчас фиксируется в некоторых частях Великобритании, пишет life.

Ведущая новостей поинтересовалась, всё ли в порядке с ним, однако он ответил: "Да". После этого Марк потерял сознание. Вскоре мужчине вызвали скорую, и сейчас он чувствует себя намного лучше.

После инцидента Марк ещё раз извинился в соцсетях. В свою очередь редакторы канала заявили, что ему не за что извиняться и в прямом эфире может случиться всё что угодно.