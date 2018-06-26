ВИДЕО: Скандальный ведущий Первого канала выматерился после матча Россия-Уругвай

В Сети набирает популярность видео, как ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Артем Шейнин матерится, обсуждая футбольный матч Россия-Уругвай.

Передача вышла в эфир 26 июня.

"Вчера товарищ мой был в Волгограде, ну там, по своим делам. Пишет мне: "Все, идиоты. С этим Чемпионатом мира сразу повылазил весь наш д…зм", – воскликнул Шейнин.

Пользователи сети в большинстве своем негативно отозвались на фривольный "спич" ведущего.