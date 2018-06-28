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Новости. Общество
09:05, 28 Июня 2018

ВИДЕО: СМИ опубликовали ролик с задержанием Дмитриева

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Телеканал РЕН ТВ публиковал видео задержания в Карелии главы отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.

По данным телеканала задержание было произведено 27 июня на трассе М-18 Петрозаводск — Петербург "Кола".

По некоторой информации, его задержали случайно во время рейда ГИБДД по проверке документов.

"Он ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых. Там незадолго до его первого ареста умерла его приятельница, он говорил, что хочет посмотреть, сделали ли ей памятник, - рассказала дочь Дмитриева Екатерина Клодт журналистам "Новой газеты".  - Он ездил вместе с подругой со двора. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело и что надо ехать в ИВС (изолятор временного содержания. - ред.). Они отнеслись к нему нормально, разрешили купить еды".

Напомним, по версии следствия, с 2008 года по 2015 год историк, руководитель карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в горсуд Петрозаводска в новом составе.

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