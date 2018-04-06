Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:05, 06 Апреля 2018

ВИДЕО: Соломенский лесозавод устроил в Заозерье свалку пожароопасных отходов, жалуются местные жители

По теме

ВИДЕО: Журналистка НТВ атаковала вопросам консула Финляндии в Петрозаводске
06.04.18 09:18
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
06.04.18 07:55
Совет по правам человека приветствует оправдание Юрия Дмитриева по делу о порнографии
06.04.18 07:25
Все новости
Загрузка...

Огромные кучи древесной коры уже завалили под крышу бывшее здание скотника, загореться отходы могут в любой момент.

"Древесная кора относится к IV классу опасности, и ее утилизация подлежит лицензированию. Данные отходы предназначены только для переработки, если предприятия, перерабатывающего кору по близости нет, она должна сжигаться на месте", – поясняет заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Карелии Олег Шейновский.

С 2103 года отходы с Соломенского лесозавода всплывают в разных районах города, сообщается в паблике "ТОС Соломенное".

В 2013 году территория бывшего стадиона "ПЛМК" была завалена корой хвойных пород, опилками и порубочными остатками. В результате размещение отходов привело к гибели 88 единиц зеленых насаждений пород ель и сосна.

В прошлом году отходы Соломенского лесозавода были замечены в Вилге, Мелиоративном и Тепличном. Организаторы свалок предъявляли сертификаты на кору и пообещали администрации города убрать свалку.

Позже отходы лесопильного производства появилась в Соломенном на Энергетиков.

Сегодня свалка из производственных отходов Соломенского лесозавода обнаружилась в Заозерье. Горами коры уже завалили под крышу бывшее здание скотника. Но хоть сосен и елей поблизости нет, неизвестно, что будет, если эта свалка загорится. Со слов местного жителя, кору привозят по несколько машин в день. Время от времени работает трактор, готовит новые площадки.

Горожане готовят обращения в Прокуратору Карелии, Генпрокуратуру России, МВД России с просьбой о возбуждении уголовных дел и приостановлении деятельности ПАО "Соломенский лесозавод" до полного обеспечения мероприятий по утилизации отходов.

По теме

ВИДЕО: Журналистка НТВ атаковала вопросам консула Финляндии в Петрозаводске
06.04.18 09:18
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
06.04.18 07:55
Совет по правам человека приветствует оправдание Юрия Дмитриева по делу о порнографии
06.04.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
30.03.2018, 10:23
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего"
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
01.04.2018, 17:09
СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Аналитика

05.04.2018 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»