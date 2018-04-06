ВИДЕО: Соломенский лесозавод устроил в Заозерье свалку пожароопасных отходов, жалуются местные жители

Огромные кучи древесной коры уже завалили под крышу бывшее здание скотника, загореться отходы могут в любой момент.

"Древесная кора относится к IV классу опасности, и ее утилизация подлежит лицензированию. Данные отходы предназначены только для переработки, если предприятия, перерабатывающего кору по близости нет, она должна сжигаться на месте", – поясняет заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Карелии Олег Шейновский.

С 2103 года отходы с Соломенского лесозавода всплывают в разных районах города, сообщается в паблике "ТОС Соломенное".

В 2013 году территория бывшего стадиона "ПЛМК" была завалена корой хвойных пород, опилками и порубочными остатками. В результате размещение отходов привело к гибели 88 единиц зеленых насаждений пород ель и сосна.

В прошлом году отходы Соломенского лесозавода были замечены в Вилге, Мелиоративном и Тепличном. Организаторы свалок предъявляли сертификаты на кору и пообещали администрации города убрать свалку.

Позже отходы лесопильного производства появилась в Соломенном на Энергетиков.

Сегодня свалка из производственных отходов Соломенского лесозавода обнаружилась в Заозерье. Горами коры уже завалили под крышу бывшее здание скотника. Но хоть сосен и елей поблизости нет, неизвестно, что будет, если эта свалка загорится. Со слов местного жителя, кору привозят по несколько машин в день. Время от времени работает трактор, готовит новые площадки.

Горожане готовят обращения в Прокуратору Карелии, Генпрокуратуру России, МВД России с просьбой о возбуждении уголовных дел и приостановлении деятельности ПАО "Соломенский лесозавод" до полного обеспечения мероприятий по утилизации отходов.