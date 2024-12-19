Видео спасения девушки на Древлянке появилось в соцсети

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Видео спасения девушки в многоквартироном доме на улице Чистая опубликовали в паблике Вкратце | Петрозаводск | Карелия.

Судя по кадрам (видео Евгений Степанчук), сотрудники МЧС взломали дверь и им удалось предотвратить трагедию. Девушку передали медработникам и увезли на скорой в больницу.

Ранее сообщалось, что на Древлянке девушка пыталась свести счеты с жизнью, но ее удалось спасти. Сейчас она получает медпомощь в больнице.