ВИДЕО: Сразу два колеса отвалились у фургона на дороге в Петрозаводске

На Кукковке ГАЗель потеряла два колеса на повороте.

В минувшее воскресенье 31 марта в 11.34 камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела на улице Ровио, как ГАЗель фургон при повороте потеряла два колеса.

Колеса укатились, водитель фургона успел вовремя остановиться, ДТП удалось избежать.