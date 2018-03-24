ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

В соседнем с Карелией регионе 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, повреждены пути, сообщили в МЧС Мурманской области.

Сход вагонов произошел близ железнодорожной станции Выходной в Мурманской области, сообщает региональный глава МЧС.

Инцидент произошел 23 марта в 23.31 на 1425 километре участка Октябрьской железной дороги.

По уточненным данным, всего с путей сошло 20 вагонов.

В результате происшествия пострадавших нет, пути повреждены, но на движение пассажирских поездов происшествие на данный момент не влияет.

На место направлен восстановительный поезд со станции Мурманск. Специалисты предпринимают всевозможные усилия для скорейшего устранения последствий.

Причины произошедшего выясняются.