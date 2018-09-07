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Новости. Общество
08:05, 07 Сентября 2018

ВИДЕО: Суд снял с подсудимого по делу о гибели детей на Сямозере уголовную ответственность по одной из статей

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Бывший замдиректора парк-отеля "Сямозеро" Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности".

В минувшую среду, 6 сентября, на очередном заседании в Петрозаводском городском суде фигурант уголовного дела о гибели детей на Сямозере Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности", сообщили "ГТРК "Карелия".

Ходатайство было подано в связи с истечением срока давности. Как пояснил адвокат Виноградова, наказание, предусмотренное по этой статье, составляет один год, а его подозреваемый находится под арестом уже два года.

Прокуратура не возражала, и поэтому фигуранта по сямозерскому делу будут судить только по одной статье – "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание по которой составляет 10 лет".

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

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