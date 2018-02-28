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Новости. Общество
10:43, 28 Февраля 2018

ВИДЕО: "Сунские партизаны" попросили главного пристава России снести "Невский пассаж"

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Жители деревни Суна, которые добились сохранения соснового бора, попросили директора федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова снести незаконную пристройку к дому в Петрозаводске.

"Мы защитники Сунского бора не можем больше оставаться в стороне и наблюдать, как вы порочите российский суд, не исполняя его решение уже три года. Требуем исполнить решение суда Российской Федерации, снести "Невский пассаж" и не ждать смерти последних ветеранов войны, которыми вы так городитесь", - сказали представители Суны.

"Приглашаем жителей нашей республики объединиться вместе и помочь старым людям отстоять свое право, право на нормальную жизнь", - сказали "сунские партизаны".

Напомним, решение о демонтаже наземной части пристройки к дому № 30 по проспекту Александра Невского вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня "Невский пассаж" продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома неоднократно устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-28 12:01:06
Какие такие юбилейные награды получили фигуранты, что ими можно швырять в лицо власти?
dgin
2018-02-28 11:46:02
Молодцы активисты , перевести всех в общественную палату РК и возглавить ОНФ , а прежних " общественников" сослать в Сунский бор.
Неравнодушный
2018-02-28 11:26:04
Порочение репутации российского суда, а всем тутошним - наплевать.
deep
2018-02-28 11:06:03
Надо "пассажистам" заключить трудовое соглашение с "партизанами" о помощи и консультациях.
однозначно
2018-02-28 11:03:53
Партизанам стало скучно. Артурчик, верни им карьер
кир
2018-02-28 11:02:49
Сунские партизаны влезли в грязную политику. Это не их дело. Значит, кто-то спонсирует. Чем УФСБ занимается?
Горожанин
2018-02-28 10:51:08
Народ переходит к "партизанским" методам борьбы. На неоккупированной территории, заметьте
Гость
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