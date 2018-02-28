ВИДЕО: "Сунские партизаны" попросили главного пристава России снести "Невский пассаж"

Жители деревни Суна, которые добились сохранения соснового бора, попросили директора федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова снести незаконную пристройку к дому в Петрозаводске.

"Мы защитники Сунского бора не можем больше оставаться в стороне и наблюдать, как вы порочите российский суд, не исполняя его решение уже три года. Требуем исполнить решение суда Российской Федерации, снести "Невский пассаж" и не ждать смерти последних ветеранов войны, которыми вы так городитесь", - сказали представители Суны.

"Приглашаем жителей нашей республики объединиться вместе и помочь старым людям отстоять свое право, право на нормальную жизнь", - сказали "сунские партизаны".

Напомним, решение о демонтаже наземной части пристройки к дому № 30 по проспекту Александра Невского вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня "Невский пассаж" продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома неоднократно устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.