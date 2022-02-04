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Видео свадьбы из Петрозаводска набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok

Новости. Общество
12:59, 08 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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Большинство пользователей положительно отнеслись к видеоролику.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось видео свадьбы в Петрозаводске — утверждается, что в сервисе TikTok ролик набрал почти 2 миллионов просмотров, став невероятно популярным.

«Видео со свадебной церемонии вызвало у пользователей сети разные эмоции: кто-то возмущается по поводу разницы в возрасте, внешности, испуганного вида мужчины, но большинство положительно отнеслись к данному ролику!», — уточнили в паблике.

Ранее процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok.

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