12:20, 01 Апреля 2019
ВИДЕО: Таксист спровоцировал ДТП, пытаясь проскочить перекресток в Петрозаводске
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"Лада" и автомобиль службы такси столкнулись на перекрестке в карельской столице.
ДТП произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Советской в субботу в 15.39.
Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".
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