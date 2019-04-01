ВИДЕО: Таксист спровоцировал ДТП, пытаясь проскочить перекресток в Петрозаводске

"Лада" и автомобиль службы такси столкнулись на перекрестке в карельской столице.

ДТП произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Советской в субботу в 15.39.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".