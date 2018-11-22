ВИДЕО: Телеканал ТВ-3 вспомнит дело погибших петрозаводских курсантов и Ивана Романова, осужденного за педофилию

В эфире телеканала ТВ-3 в четверг, 22 ноября, в 23.00 выйдет фильм про найденных погибшими курсантов Речного училища, экс-депутата Ивана Романова и бывшего замдиректора речного училища Олега Семенова.

"Премьера! Два года назад следственные органы закрыли дело о трагической гибели двух курсантов из Петрозаводска, но вопросы к следствию остались. Почему в этой истории еще рано ставить точку? Дело Петрозаводских курсантов в проекте "Это реальная история" в четверг в 23:00 на ТВ-3", - говорится в анонсе к передаче.

Напомним, в ноябре 2014 года курсанты речного училища — 17-летний Николай Костин и 16-летний Вячеслав Касаткин, пропавшие 21 ноября, через несколько дней были найдены в лесу недалеко от села Шелтозеро. По версии следствия, 20 ноября курсанты речного училища на такси выехали из города Петрозаводска в город Вытегра Вологодской области. Впоследствии недалеко от села Шелтозеро подростки были обнаружены в лесном массиве.

В мае 2015 года следователи задержали депутата Ивана Романова и замдиректора речного училища Олега Семенова, который позже покончил жизнь самоубийством в СИЗО.

В декабре 2016 года Петрозаводский городской суд приговорил к 20 годам колонии экс-депутата парламента Карелии Ивана Романова, признанного виновным в сексуальных преступлениях против курсантов Речного училища. Как доказано в суде, в 2012 году Романов при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов. Семенов искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние, находясь в состояние сильного алкогольного опьянения, теряли контроль за происходящим вокруг, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера. В отношении Семенова уголовное преследование прекращено в связи с его самоубийством в СИЗО.