ВИДЕО: Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире

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Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию, почувствовав приступ тошноты в прямом эфире.
Видео опубликовано на YouTube, отмечает РИА Новости.
Инцидент произошел во время передачи на канале TV2. Герой программы Вегард Харм отвечал на вопрос о спортивных упражнения, активно жестикулируя. Во время эмоционального рассказа эксперта ведущей стало плохо.
Чтобы объясниться перед гостем и коллегами, Виик призналась, что она беременна. Через некоторое время программа продолжилась.
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