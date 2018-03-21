ВИДЕО: Трансгендер из зависти столкнул королеву красоты со сцены

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В финале конкурса красоты для трансгендеров "Королева королев" одна участница столкнула победительницу со сцены.
Об этом со ссылкой на The Mirror пишет "Лайф". По данным издания, инцидент произошёл на конкурсе в городе Куэнкаме на юге Мексики во время вручения наград победителям. Так, Кристиану Каррилло, известного по псевдониму Леди, поздравляют со вторым местом, однако он отбрасывает свою ленту в сторону и сталкивает победительницу по прозвищу Кения со сцены.
В результате падения участница получила незначительные ушибы и ссадины.
Согласно анонсу мероприятия, за корону самого красивого трансгендера в регионе боролись всего три участницы.
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