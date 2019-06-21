ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Серьезное ДТП произошло утром на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В пятницу, 21 июня, в 10.22 на пересечение улиц Новосулажгорской и Сулажгорской, переулков Ветеринарного и Вилда произошло серьезное ДТП.

Автомобиль, двигавшийся в прямом направлении, врезался в совершавший маневр автомобиль (при столкновение он перевернулся).

По информации ГИБДД Петрозаводска, скорая увезла с места ДТП трех человек. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Информация уточняется.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент ДТП.