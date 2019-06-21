ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

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Серьезное ДТП произошло утром на улице Сулажгорской, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В пятницу, 21 июня, в 10.22 на пересечение улиц Новосулажгорской и Сулажгорской, переулков Ветеринарного и Вилда произошло серьезное ДТП.
Автомобиль, двигавшийся в прямом направлении, врезался в совершавший маневр автомобиль (при столкновение он перевернулся).
По информации ГИБДД Петрозаводска, скорая увезла с места ДТП трех человек. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.
Информация уточняется.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент ДТП.
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