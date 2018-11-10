14:14, 10 Ноября 2018
ВИДЕО: Трое злоумышленников в капюшонах украли аккумулятор с "семерки" на Ключевой
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Житель Петрозаводска просит помочь найти "архаровцев", которые сегодня ночью сняли аккумулятор с его машины.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автовладелец разместил видео, на котором запечатлено, как с его машины трое молодых людей снимают аккумулятор. Петрозаводчанин просит помочь найти хулиганов.
"С 10 на 11 ноября в 4.28 украли аккумулятор из ВАЗ-2107 на ул Сусанина 26, - написал автор сообщения, - возможно, кто-то узнает этих трех архаровцев. Отправил запросы по всем камерам с нашей улицы и соседних тоже, в службу такси, чтоб узнать водителя, который как раз подъехал. Может, он их запомнил, ну и в полицию тоже обратился. Не знаю, что еще предпринять. Смотреть с 50-й секунды".
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