ВИДЕО: У автомобиля в Карелии во время движения вылетело колесо

Инцидент произошел 24 апреля в Кондопоге.

В "ДТП ПТЗ" сообщили о случившемся.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на ул. Пролетарской, в районе пересечения с ул. Заводской в Кондопоге.

У двигающегося автомобиля на ходу отсоединилось левое заднее колесо.

Колесо выкатилось через полосу встречного движения на тротуар.

Обошлось без серьёзных последствий.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.