ВИДЕО: У автомобиля в Карелии во время движения вылетело колесо

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Инцидент произошел 24 апреля в Кондопоге.
В "ДТП ПТЗ" сообщили о случившемся.
ДТП с участием легкового автомобиля произошло на ул. Пролетарской, в районе пересечения с ул. Заводской в Кондопоге.
У двигающегося автомобиля на ходу отсоединилось левое заднее колесо.
Колесо выкатилось через полосу встречного движения на тротуар.
Обошлось без серьёзных последствий.
Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.
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