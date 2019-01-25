ВИДЕО: Удивительное природное явление обнаружили в Финляндии

Необычный ледяной вращающийся круг обнаружили на реке в Финляндии, сообщается в паблике финского консульства в Петрозаводске.

Удивительное природное явление обнаружили на реке Суоненйоки в Финляндии. На поверхности воды образовался идеальный ледяной круг, который вращается вокруг своей оси.