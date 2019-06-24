ВИДЕО: УФАС проверит обоснованность повышения стоимости проезда в маршрутках Петрозаводска

Антимонопольная служба приступила к проверке действий владельцев городских маршруток, повысивших стоимость проезда.

Карельское УФАС проверит перевозчиков на предмет сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Сотрудники уже запросили документы, будут изучать транспортную схему, протяженность маршрутов, их дублирование. На рассмотрение таких документов по закону есть три месяца. Пока комментировать исход в ведомстве не берутся, сообщает ГТРК "Карелия".

Напомним, с заявлениями в УФАС обратились и жители, и мэрия города. Чиновники говорят, что вмешательство антимонопольного ведомства — по сути, единственная возможность повлиять на ситуацию.

28 мая чиновники получили уведомления от транспортных компаний. Информация на абзац — о повышении цены без объяснения причин. 16 июня несколько частных транспортных компаний одномоментно повысили стоимость проезда — с 25 до 30 рублей на маршруте номер 26 и на остальных — с 28 до 32 рублей.

В ситуации разбирались журналисты ГТРК "Карелия".