ВИДЕО: Уличный музыкант из Воронежа дал концерт на набережной Петрозаводска

В Петрозаводске на Онежской набережной уличный музыкант из Воронежа Александр Саввин дал небольшой концерт.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилась видеозапись выступления уличного музыканта из Воронежа Александра Саввина, который сыграл на скрипке на Онежской набережной.

Петрозаводчане радушно приняли творчество музыканта и не поскупились на благодарность.