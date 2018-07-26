ВИДЕО: Уличный музыкант из Воронежа дал концерт на набережной Петрозаводска

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В Петрозаводске на Онежской набережной уличный музыкант из Воронежа Александр Саввин дал небольшой концерт.
В паблике "Живой Петрозаводск" появилась видеозапись выступления уличного музыканта из Воронежа Александра Саввина, который сыграл на скрипке на Онежской набережной.
Петрозаводчане радушно приняли творчество музыканта и не поскупились на благодарность.
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