ВИДЕО: Умный прибор обливает водой китайцев-нарушителей

В китайском городе Хуанши, провинция Хубэй, начались испытания приспособления, призванного отучить пешеходов переходить улицу на красный свет.

На краю тротуара на одном из оживленных перекрестков установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются, когда переход запрещен, и пускают струю воды в людей, которые пытаются пройти между ними, сообщает Лента со ссылкой на издание SoraNews24..

Нововведение вызвало скептическую реакцию у пользователей китайских соцсетей. "А в дождь, значит, переход на красный свет - не проблема?" - прокомментировал один из них. "Они не боятся, что туда станут ходить за водой бабки с ведрами?" - поинтересовался другой.

20 апреля сообщалось, что в китайском городе Дачжоу, провинция Сычуань, нарушителям правил дорожного движения разрешили не платить штраф, если они извинятся в интернете и соберут не менее 20 лайков. Эксперимент распространяется лишь на незначительные нарушения, которые совершают пешеходы, велосипедисты и водители мотороллеров.