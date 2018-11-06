ВИДЕО: Упорный медвежонок взбирается по заснеженному склону

В Сети появилось видео, как медвежонок взбирается по склону вслед за медведицей в Магаданской области.

На кадрах животные забираются в гору. Медведице удается очень быстро подняться, а вот медвежоное скатывается все время вниз. Его мама все это время беспокойно ходила по краю оврага и пыталась помочь.