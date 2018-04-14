ВИДЕО: В гарнизоне "Бесовец" нечистоты текут по улице

В поселке Чална-1 Прионежского района Карелии нечистоты из канализации залил всю улицу.

В редакцию "Столицы на Онего" очевидец прислал видео, на котором запечатлел, как в поселке Чална-1, в гранизоне "Бесовец", из канализации вытекают нечистоты и заливают все вокруг.

"Нечистоты попадают на дорогу, а затем на детскую площадку, - написал автор в комментарии к видео и поинтересовался, - куда же смотрит управляющая компания?"