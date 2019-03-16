ВИДЕО: В ГИБДД рассказали подробности наезда на женщину в центре Петрозаводска

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На проспекте Ленина иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что 15 марта в 12.12 в Петрозаводске на проспекте Ленина в районе дома №37, женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре", и совершила на нее наезд.
Водитель, совершившая наезд, самостоятельно доставила пострадавшую в лечебное учреждение, откуда и сообщили в ГИБДД о факте ДТП.
В ГИБДД уточнили, что за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина, а сбила она 72-летнюю горожанку.
Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".
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