ВИДЕО: В ГИБДД рассказали подробности наезда на женщину в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 15 марта в 12.12 в Петрозаводске на проспекте Ленина в районе дома №37, женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре", и совершила на нее наезд.

Водитель, совершившая наезд, самостоятельно доставила пострадавшую в лечебное учреждение, откуда и сообщили в ГИБДД о факте ДТП.

В ГИБДД уточнили, что за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина, а сбила она 72-летнюю горожанку.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".