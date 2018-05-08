ФОТО и ВИДЕО: В Карелии горит леспромхоз, где ребенка насмерть придавило бревнами

В Муезерском районе МЧС уже более 6 часов не может потушить пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки Лендерского леспромхоза, где погиб 10-летний ребенок.

В поселке Лендеры Муезерского района во вторник 8 мая в 10.40 произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки Лендерского леспромхоза, сообщили в МЧС Карелии.

К месту происшествия были направлены дежурные подразделения отдельного поста пожарно-спасательной части № 72 по охране посёлка и добровольная пожарная команда посёлка.

К 16.00 площадь горения составила более 1000 кв.м. Всего для ликвидации происшествия привлечено 60 человек и 19 единиц техники.

Дополнительно к месту пожара были направлены оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Муезерского района и оперативная группа МЧС Карелии, а также беспилотные летательные аппараты.

В связи со сложившейся ситуацией в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС Карелии организована работа совместного оперативного штаба под руководством Первого заместителя начальника управления МЧС Карелии Александра Фролова.

Как сообщили "Столице на Онего" жители поселка Лендеры: "Пожар вспыхнул не совсем в том месте, где погиб 10-летний ребенок, но на территории этого леспромхоза".

Напомним, что 6 мая 10-летний мальчик с двями своиими друзьями-сверстниками гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребята забрались на штабель из бревен, которые обвалились.

В результате один ребенок погиб, второй получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, а третий отделался испугом.

По словам местных жителей, играли дети на территории Лендерского леспромхоза, которая не огорожена.

По факту гибели ребенка Следком Карелии проводит проверку.