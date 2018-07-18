ВИДЕО: В Карелии полицейский построил ладью, а его жена сшила паруса

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Карельский полицейский Павел Долгих в свободное от работы время построил копию варяжской ладьи и собирается принять участие в Кижской регате.
Сюжет о начинающем строителе показала ГТРК "Карелия".
Родные увлечение главы семейства поддерживают: сын шкурит и красит, а супруга Павла – шьет паруса.
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