ВИДЕО: В Карелии при реконструкции стадиона варварски уничтожили теннисные корты

Администрация Олонецкого района варварским способом проводит реконструкцию стадиона, заявляют спортсмены.

В редакцию "Столицы на Онего" житель Карелии прислал фото и видео, где запечатлел, как в Олонце строители перекопали теннисный корт, уничтожив искусственное травяное покрытие.

За комментарием по ситуации мы обратились к тренеру по большому теннису спортивной школы в Олонце Вячеславу Звездину.

"Открытый корт в Олонце перестал существовать, - с горечью признал Вячеслав Звездин, - в 2010 году на территории стадиона с разрешения властей мы с коллегами-теннисистами своими силами оборудовали корт. На открытии присутствовали чиновники из Минспорта Карелии. Все эти годы корт активно использовался: на нем проводились детские республиканские соревнования, ежегодно проходил турнир "Карельский Уимблдон", участниками которого были теннисисты Карелии и Санкт-Петербурга. Юные теннисисты из спортивной школы города летом тренировались на открытом корте. А сегодня все уничтожено. Приехал трактор, все перекопал и оставил лежать каменными замершими глыбами. Безвозвратно испорчено травяное универсальное покрытие, которое можно было свернуть и перенести в любое другое место, на любую школьную площадку и в дальнейшем использовать хоть для игры в волейбол, баскетбол…"

По информации Звездина, власти получили в конце года деньги на реконструкцию стадиона и в морозы приступили к зачистке площадки.

"Пространство, где был корт пустили под дробилку, уничтожили волейбольную и баскетбольную площадки, - рассказал Вячеслав Звездин, - планируют снести раздевалку и хозпостройку. После реконструкции на стадионе должно появиться футольное поле и вокруг легкоатлетическое ядро – беговые дорожки и административное здание".

Теннисист очень удивлен такому плану реконструкции, так как, по его словам, в спортивной школе Олонца нет легкоатлетического направления, и этим видом спорта никто не занимается.

"А вот открытого корта больше в городе нет и, наверное, не будет ни с таким покрытием, - сокрушается Звездин, - замены этой площадки нет, не предложили никакого места".

Уничтожение теннисного корта в Олонце вызвало резонанс в спортивной среде.

"По данному происшествию планируется обращение к министру спорта Александру Воронову и к главе Карелии Артуру Парфенчикову", - заявил председатель федерации тенниса Карелии Максим Орленок.