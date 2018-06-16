ВИДЕО: В Карелии сняли флэшмоб в поддержку сборной России по футболу

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Новости. Спорт
10:01, 16 Июня 2018

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Видеоролик, посвященный ЧМ-210 по футболу, снимали в Петрозаводске.

На видео в разных частях города, на стадионе, набережной, на вокзале и даже в ресторане жители Петрозаводска "пасуют" друг другу мяч.

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