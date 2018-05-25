ВИДЕО: В Карелии сотрудники обанкротившегося ГУП "Мост" записали обращение к Путину в стихах

Работники ГУП "Мост", которые уже полгода не получают зарплату, в стихотворной форме обратились к Путину за помощью.

В редакцию "Столицы на Онего" коллектив предприятия ГУП "Мост" прислал запись видеообращения к Путину, где просят президента решить вопрос с выплатой им заработной платы, которую они не получают в течение полугода.

На видеообращении работники ГУП "Мост" в стихах рассказали, как их дорожное предприятие пришло в упадок и стало банкротом, как руководство республики игнорирует их просьбы о выплате зарплаты, которую задержали уже на полгода.

Напомним, что ГУП "Мост" – это предприятие, занимающееся обслуживанием дорог Карелии. На сегодняшний день "ГУП "Мост" признан банкротом и находится в кризисном состоянии. У предприятия существуют многомиллионные долги перед работниками.