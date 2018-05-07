ВИДЕО: В Кеми школьницы жестоко избили свою ровесницу

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В Карелии в Кеми подростки сняли на видео драку девочек-школьниц.
В паблике "Общественный контроль Кемь" появилось видео, на котором подростки запечатлели драку школьниц.
В комментарии к видео написано, что драка произошла недалеко от школы №2.
На записи видно, как девочки-подростки ногами избивают свою ровесницу, а когда она, шатась отходит от озверевшей толпы, начинается выяснение отношение между двумя другими участницами разборок.
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