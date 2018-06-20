ВИДЕО: В Москве болельщик от радости схватил журналистку за грудь в прямом эфире
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Футбольный фанат после победы команды России от радости накинулся на иностранную журналистку, которая вела прямой эфир.
Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран вела прямой эфир с Манежной площади в Москве.
Внезапно к ней подошёл футбольный фанат, который с криками "Россия — чемпион" обнял и поцеловал её. При этом его левая рука — если он хотел взять её за плечо — явно промахнулась, пишет life.
Но, несмотря на инцидент, девушка не стала прерывать прямой эфир и продолжила вести репортаж с улыбкой на лице. Позже ведущая выложила видео на своей странице в "Инстаграме" и уже там высказалась о происходящем.
"Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством", написала Джульет Гонсалес Теран.
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