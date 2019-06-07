ВИДЕО: В Петрозаводске автобус и автомобиль с прицепом не поделили кольцо

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На Древлянке произошло ДТП с участием автобуса; видеозапись происшествия оказалась в Сети.
Днем шестого июня водитель автобуса попал в ДТП на Древлянке. По словам очевидцев, автобус и автомобиль с прицепом не смогли разъехаться на кольцевой дороге и "притерлись" бортами. Затем двигавшийся по кольцу троллейбус не смог объехать стоящий аварийный автобус.
"Два ДТП с одним автобусом за 15 минут. Да, на кольце. Сначала его притерли прицепом, потом его не смог объехать троллейбус", - сообщил автор поста в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Момент дорожного происшествия был зафиксирован камерой наблюдения компании "Сампо. ру".
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